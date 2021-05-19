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Николай Сличенко попал в больницу

Николай Сличенко попал в больницу

Народный артист СССР Николай Сличенко был доставлен в одну из московских больниц, информирует Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что актеру понадобилась скорая помощь в связи с обострением болезни легких.

Николай Сличенко является художественным руководителем музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн", обладатель множества государственных наград.

Сыграл роли в фильмах "Олеко Дундич", "Свадьба в Малиновке".

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Вестник Кавказа

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