В России вводится обязательная вакцинация от коронавируса?

Заместитель председателя Совета безопасности России не исключил введения на территории страны обязательно вакцинации от коронавируса.

Он напомнил, что в настоящее время российские власти исходят из добровольности прививок, однако ситуация может измениться. "Иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер", - сказал он, отметив, что "соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности".

По его словам, это вопрос "соразмерности ценностей": с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны – защиты всего населения. "И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы", - выразил уверенность он.