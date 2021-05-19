В белорусских Барановичах на жилой дом рухнул военный самолет – СМИ

Сегодня днем в белорусских Барановичах военный самолет врезался в частный дом, погиб летчик, - сообщила местная газета "Наш край".

"Трагический случай произошел днем 19 мая… Самолет взлетал с аэродрома по направлению на Восточный микрорайон Барановичей. На взлете он врезался в частный дом на улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении на сайте издания, передает РИА Новости.

Издание утверждает, что "в катастрофе погиб летчик".

В пресс-службе Минобороны Беларуси не смогли прокомментировать сообщение.