Путин: отношения России и Китая достигли самого высокого уровня

Президент России Владимир Путин заявил на церемонии начала строительства новых энергоблоков на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", что отношения России и Китая вышли на самый высокий уровень.

Глава государства отметил, что за прошедшее с подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах.

"Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень", - цитирует Путина РИА Новости.

Говоря о сотрудничестве по атомной энергии, российский лидер подчеркнул, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.=

Напомним, сегодня в Китае проходит торжественная церемония начала сооружения четырех новых энергосистем российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", старт которой по видеосвязи дали президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин. Первый и второй блоки Тяньваньской АЭС запустили в 2007 году, третий - в 2017-м, четвертый - в 2020-м. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин.