Лидеры России и Китая запустили строительство новых атомных блоков

Только что в Китае завершилась торжественная церемония начала сооружения четырех новых энергосистем российского дизайна на Тяньванской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", старт которой по видеосвязи дали президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин.

Москва и Пекин давно сотрудничают в атомной отрасли. С участием России в Китае построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Также ожидается сооружение еще двух блоков на Тяньваньской АЭС и двух - на "Сюйдапу", - передает РИА Новости.

Первый и второй блоки Тяньваньской АЭС запустили в 2007 году, третий - в 2017-м, четвертый - в 2020-м. В июне 2019 года "Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение третьего и четвертого энергоблоков АЭС "Сюйдапу" в провинции Ляонин.