Подростки в кубанском Крымске грабили банкоматы

Кубанские следователи завершили расследование в отношении 16-летнего жителя Крымска, а также его брата и их троих знакомых в возрасте от 17 до 25 лет, организовавшего ОПГ, занимавшуюся грабежами банкоматов, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

В конце июня 2020 года молодые люди создали организованную группу, изучили строение банкоматов и платежных терминалов, приобрели маски, чтобы скрывать лица от камер видеонаблюдения, а с июня по июль 2020 года они похищали банкоматы, расположенные в магазинах и торговых точках на территории Крымского, Абинского, Северского, Белореченского и Темрюкского районов, а также города Новороссийска, и вскрывали их, - установило следствие, передает "АиФ-Юг".

В общей сложности обвиняемые смогли похитить из банкоматов более 70 тыс рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.