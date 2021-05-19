Брак онлайн: ЗАГСы откажутся от бумажных документов

Вскоре российские ЗАГСы могут полностью отказаться от бумажных бланков, сообщил на заседании в Совфеде министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Он пояснил, что в прошлом году ведомство завершило создание Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния, в него были сконвертированы более 524 млн записей из ЗАГСов, хранящихся с 1926 года.

"В связи с полным запуском Реестра мы также прорабатываем вопрос об отмене бумажных бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и переходе на реестровую модель оказания услуг. Это позволит исключить предоставление бумажных документов органов ЗАГС для получения каких-либо других государственных услуг", - отметил министр.