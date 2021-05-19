Преступник из России незаконным путем проник в Казахстан

Транспортная полиция Казахстана задержала россиянина, объявленного в международный розыск. Он пытался на товарняке незаконно въехать в республику.

"15 мая в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия на станции Петропавловск сотрудниками транспортной полиции задержан 51-летний гражданин Российской Федерации", - рассказал начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев.

В МВД отметили, что нарушитель въехал из России на грузовом поезде, минуя пограничные посты - он незаконно пересек государственную границу Казахстана, заведено уголовное дело.

"В ходе проверки установлено, задержанный с апреля этого года находился в межгосударственном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 166 (Угон) Уголовного кодекса РФ. Инициатором розыска является ГУ МВД России по Челябинской области. Сейчас проводится расследование", - сообщил Бекиев.