Ростов принимает международный фестиваль балета

Сегодня в в Ростовском государственном музыкальном театре открывается третий международный фестиваль имени Ольги Спесивцевой.

Зрители увидят балеты "Баядерка" и "Спартак" с ведущими солистами балета, мастер-класс, творческую встречу о юморе в балете, торжественный гала-концерт и парад теноров, - передает "АиФ-Ростов".

Фестиваль будет проходить в течение пяти дней, - сообщили в оргкомитете.

Напомним, Ольга Спесивцева – русская прима-балерина, родилась в 1895 году в Ростове.