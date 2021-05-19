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Ростов принимает международный фестиваль балета

Ростов принимает международный фестиваль балета

Сегодня в в Ростовском государственном музыкальном театре открывается третий международный фестиваль имени Ольги Спесивцевой.

Зрители увидят балеты "Баядерка" и "Спартак" с ведущими солистами балета, мастер-класс, творческую встречу о юморе в балете, торжественный гала-концерт и парад теноров, - передает "АиФ-Ростов".

Фестиваль будет проходить в течение пяти дней, - сообщили в оргкомитете.

Напомним, Ольга Спесивцева – русская прима-балерина, родилась в 1895 году в Ростове.

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Вестник Кавказа

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