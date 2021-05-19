Турция празднует юбилей основателя страны Мустафы Кемаля Ататюрка

Народ Турции сегодня празднует 140-летний юбилей основателя современного турецкого государства и первой республиканской партии, первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка – культовой фигуры, благодаря которой страна не застряла в средневековье, а пошла по цивилизованному пути развития.

Ататюрк стал для своего народа реформатором и вершителем истории, по праву занявшим место в одном ряду с такими великими личностями, как Владимир Ленин, Мао Цзэдун, Джавахарлал Неру, Ким Ир Сен.

Любопытно, что дату рождения и имя он придумал себе сам. В одних источниках сказано, что Мустафа Кемаль родился 12 марта 1881 года в греческих Салониках, а вот дату 19 мая, ставшую днем начала борьбы Турции за независимость, он выбрал позже.

Мама Кемаля, набожная женщина, поклялась перед Аллахом, что если хоть один ее ребенок выживет, то посвятит жизнь служению ему. Именно поэтому мальчик получил мусульманское начальное образование – несколько лет он учился в школе при мечети, а после смерти отца поступил в военную школу, где он проживал на казенном довольствии. Именно там один из учителей назвал его Кемалем, что означало "совершенство". В 1905 году Мустафа окончил Оттоманский военный колледж в Стамбуле, основательно изучив труды Вольтера, Руссо, Гоббса, а также биографии великих личностей, среди которых он особенно выделял Наполеона. Его новый друг а в дальнейшем соратник, дипломат Али Фетхи Окьяр, снабдил его запрещенной литературой, которая зародила в молодом офицере стремление к независимости и патриотизму.

По окончании военного колледжа Мустафа был арестован по обвинению в критике режима султана Абдул-Хамида и сослан в Дамаск, где он основал и возглавил движение "Ватан" ("Родина"), партия с таким названием и сейчас твердо отстаивает позиции кемализма и является мощной оппозиционной силой в политической жизни Турции.

В годы Первой мировой войны Мустафа прославился как успешный и грамотный военачальник: весной 1915 года 19-я дивизия, в которой служил Кемаль, отразила англо-французский десант, пытавшийся пересечь пролив Дарданеллы, а он получил звание паши.

В 1918 году Османская империя капитулировала, а Кемалю предстояла новая борьба – со вчерашними союзниками, которые начали делить его родную страну по кусочкам. Ататюрк призвал сохранить независимость и целостность государства, заявив, что будет бороться с предателями и расхитителями до тех пор, пока не уничтожит последнее вражеское знамя, и был услышан многими. В 1920 году состоялось подписание Севрского договора о разделе страны, но Кемаль добился признания его незаконным.

В этот же период Ататюрк сделал Анкару новой столицей страны и стал инициатором создания Великого Национального Собрания Турции, где его избрали на пост главы правительства и председателя парламента. А через два года состоялась победоносная для турецких войск битва при Измире, после которой страны Запада были вынуждены сесть за стол переговоров.

Осенью 1923 года страна была провозглашена республикой, а высшим органом власти - меджлис. Мустафа Кемаль Ататюрк стал первым президентом Турции, а еще через год Османская империя окончательно пала.

Освободив страну от врагов и пережитков прошлого, Ататюрк взялся за внутренние проблемы, начав реформы в экономике, социальной сфере и политическом строе. Он прекрасно понимал, что его родная Турция тоже должна стать современным и процветающим государством, и самый верный способ достичь этого – пойти путем европеизации.

В 1924 году Турецкая республика приняла новую конституцию и Гражданский кодекс, основы уголовного права были позаимствованы у итальянцев, а коммерческого – у немцев. Система образования стала светской, главная идея которой – национальное единство. Существенное развитие получила и экономика страны – за первые 10 лет становления Турецкой республики было создано более 200 акционерных компаний, а в 1930 году открылся Центральный банк Турции, снизивший роль иностранного капитала в финансовом механизме державы.

Ататюрк ввел пятидневную рабочую неделю, европейский формат исчисления времени, обязательное ношение европейской одежды и головных уборов и провозгласил равенство полов, запретив употреблять старые титулы и введя вместо них ввели фамилии. Примером для сограждан стал сам Мустафа Кемаль, которого парламент удостоил фамилии Ататюрк, что означает "отец турок".

При руководстве Мустафы Ататюрка Турецкая республика наладила дипломатическое партнерство с рядом стран, получила приглашение стать участником Лиги наций, а выгодное географическое положение государства стало огромным преимуществом для налаживания сотрудничества с восточными странами.

Турция инициировала утверждение конвенции Монтрё, и этот документ по сей день регулирует прохождение судами каналов Босфора и Дарданеллы - важного морского пути между Эгейским и Черным морями.

Год за годом Турция больше понимает наследие Мустафы Кемаля Ататюрка, - отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Орхан Гафарлы.

"Те ценности, которые он оставил Турции - государственный строй и важность его для будущих поколений – люди с каждым годом осознают их все глубже. Геополитические проблемы, которые происходят на Ближнем Востоке, в Средиземном море, на Балканах, в Черноморском бассейне, наглядно показывают важность тех принципов, которые оставил после себя во внешней политике Ататюрк", - поведал политолог, пояснив: мир на родине и мир вне ее – они взаимосвязаны, и год за годом становится все более понятно, что имел в виду Мустафа Кемаль и почему он создавал эти принципы.

"Продолжение национального строительства, секулярность, уважение других религий, межрелигиозный консенсус, мир в идентичностях, светская идентичность - это то, что строилось со времен Мустафа Кемаля, это было важно, надо было это продолжать и сохранять эти ценности в период глобализации", - отметил Орхан Гафарлы, добавив, что с каждым годом они получают все большее понимание.

Историю становления Турецкой республики Мустафа Кемаль изложил в своих трудах: его книга "Речь" переиздается и в настоящее время, а цитаты из нее современные политики используют в своих выступлениях.

Первый президент Турции скончался 10 ноября 1938 года в Стамбуле во дворце Долмабахче, своей официальной резиденции. Его похороны состоялись в Анкаре 21 ноября, в них приняли участие почетные гости из 17 стран. Тело Мустафы Кемаля Ататюрка сохранялось в Этнографическом музее Анкары до 10 ноября 1953 года, когда в пятнадцатую годовщину его смерти его останки были перезахоронены в выстроенном для него мавзолее Аныткабир.