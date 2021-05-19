России грозит дефицит мороженого

В этом году объем производства мороженого в России останется на уровне прошлого года из-за новых маркировок, рассказала замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.

"Очень хотелось бы надеяться, что в 2021 году будет произведено мороженого больше, чем в 2020 году. Внедрение цифровой маркировки в самый разгар сезона может помешать этим надеждам сбыться", - сообщила она, пишет РИА Новости.

Уткина добавила, что этим летом не стоит ждать новинок, предприятия заняты внедрением цифровой маркировки. Кроме того, мороженое подорожает, это связано не только с внедрением новой маркировки, но и с тем, что стоимость сырья для мороженого за год увеличилась примерно на 12%, также весной производители упаковки подняли цены на 30-40%.

В прошлом году производство мороженого выросло на 8,2%. В России на человека приходилось около 4 кг мороженого в год - всего 450 тыс тонн.