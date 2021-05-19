Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае
На Кубань движется очередной холодный фронт, так что перерыв в дождях будет небольшим, рассказала «Кубанским новостям» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.
«Температуры начнут постепенно расти. Если днем 20 мая воздух прогреется до +22-27 градусов, то уже 21 мая столбики термометров могут пересечь 30-градусную отметку. В выходные установятся температуры на уровне +24-29 градусов», - сообщила она.
На этой неделе в регионе будет сухо и жарко. «А с началом новой недели в крае снова ощутимо похолодает. В регион движется очередной циклон, который принесет облачность, дожди с грозами и усиление ветра», - добавила синоптик.
Вестник Кавказа
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