Синоптики дали прогноз погоды на выходные в Краснодарском крае

На Кубань движется очередной холодный фронт, так что перерыв в дождях будет небольшим, рассказала «Кубанским новостям» начальник отдела гидрометобеспечения краевого гидрометцентра Светлана Попова.

«Температуры начнут постепенно расти. Если днем 20 мая воздух прогреется до +22-27 градусов, то уже 21 мая столбики термометров могут пересечь 30-градусную отметку. В выходные установятся температуры на уровне +24-29 градусов», - сообщила она.

На этой неделе в регионе будет сухо и жарко. «А с началом новой недели в крае снова ощутимо похолодает. В регион движется очередной циклон, который принесет облачность, дожди с грозами и усиление ветра», - добавила синоптик.