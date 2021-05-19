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Крыша обрушилась в жилом доме в Кисловодске, есть пострадавшие

Крыша обрушилась в жилом доме в Кисловодске, есть пострадавшие

Два человека пострадали при обрушении кровли в частном доме в Кисловодске, они находятся в больнице.

В местном экстренном ведомстве уточнили, что ЧП произошло сегодня утром в Кисловодск, поселке Луначарский СНТ "Зори Кавказа". "Под завалами находились два человека (мужчина и женщина)", - цитирует сообщение ТАСС.

В настоящее время на месте работают экстренные и оперативные службы, выясняется причина и все обстоятельства произошедшего.

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Вестник Кавказа

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