В МИД назвали одну из главных тем предстоящих переговоров Лаврова и Блинкена

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, какая тема будет одной из главных на сегодняшней встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Мы контактируем с их спецпредставителем по ближневосточному урегулированию, господином Амром. Это происходит достаточно интенсивно. Кроме того, идут на других уровнях обсуждения. Само собой разумеется, что эта тема среди главных на сегодняшней встрече Лаврова с Блинкеном", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства также отметил, что на следующей неделе эти обсуждения тоже будут продолжены. "Но пока мне нечего сказать на эту тему", - добавил Рябков.

Напомним, встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена пройдет сегодня в Рейкьявике после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета.