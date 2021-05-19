Глава Старополья: опыт пионерского движения востребован в России

Сегодня отмечается День пионерии, напомнил на совей странице в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"Активная жизненная позиция, стремление помогать старшим и младшим, чувство товарищества, инициативность и самостоятельность, - все это воспитывалось в пионерской организации", - отметил глава региона.

По его словам, в настоящее время преемником пионерии стало Российское движение школьников. Сейчас в крае работает 31 военно-патриотический центр: объединения и клубы школьников, структуры движения "Юнармия", поисковые отряды.

В этой связи Владимиров отметил, что уникальный опыт пионерского движения оказал серьезное влияние на современную систему воспитания детей и подростков.