Чечня прощается с аварийным жильем

Около 2,5 тыс жителей Чечни, проживающий в настоящее время в аварийных домах, получат новые квартиры до конца года.

Если это произойдет, регион досрочно выполнит программу по расселению из ветхого жилья, которая должна быть завершена до 2025 года.

в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ пояснили, что в 2021 году жилье получат граждане, проживающие в аварийных помещениях в Грозном и Надтеречном муниципальном районе.

Ранее сообщалось, что с 2019 по 2020 годы новые квартиры получили более 1000 жителйе республики, напоминает ТАСС.