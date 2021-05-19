В России выявили 7 920 новых случаев COVID

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 7,9тыс новых случаев заболевания - минимум с 6 мая.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 920 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 208 (15,3%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 2 096, в Петербурге - 784, в Московской области - 697. В Крыму 92 новых случая, в Краснодарском крае - 92, в Ставропольском крае - 59, в Дагестане - 35, в Кабардино-Балкарии - 17, в Ингушетии - 11, в Чечне - 11, в Карачаево-Черкесии - 10, в Адыгее - 9, в Северной Осетии - 9.

Суточный прирост составил 0,16%, общее число инфицированных в России достигло 4 965 676 человек.

Выписан за сутки 9 561 человек, за весь период - 4 581 787 человек.

Умерли за сутки 390 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 116 965 человек.