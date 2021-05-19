Договор по открытому небу денонсирован Госдумой

Госдума единогласно приняла решение о денонсации Договора по открытому небу.

Закон о денонсации ДОН поступил от президента России Владимира Путина в нижнюю палату парламента 11 мая. Ожидалось, что сегодня же документ поддержит Совфед, но накануне заседание перенесли на начало июня.

Инициатива по денонсации связана с выходом из договора США. Вашингтон вышел из ДОН США 22 ноября 2020 года. В январе 2021-го о запуске процедур по выходу из ДОН заявила и Москва. Действия США поставили под угрозу безопасность России и существенно нарушили баланс интересов государств-участников ДОН.

Комментируя ситуацию в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа", военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что у российской стороны не было иного выхода, кроме денонсации Договора по открытому небу. "После того, как американцы вышли из этого договора, оставаться в нем российской стороне не было смысла, так как США получали бы информацию о нашей военной деятельности, в то время как мы бы не имели никакой информации о США", - пояснил он.

Далее эксперт поставил акцент на том, что следствием прекращения действия договора становится снижение контроля непосредственно на месте в воздухе. "Такой контроль не абсолютно отсутствует, потому что теперь мы можем контролировать территорию США, территорию стран НАТО военно-техническими средствами, в том числе и спутниковой разведкой".

В то же время прекращение действия ДОН, по мнению эксперта, будет способствовать росту международной напряженности, так как "все договоры – это договоры о равноправии, о взаимном уважении, о доверии друг другу". "Когда уменьшается доверие, растет взаимная подозрительность, повышается уровень напряженности, которая, в конечном счете, может привести к обострению, чреватому непредсказуемым последствиям", - указал Виктор Литовкин.

В то же время, эксперт обратил внимание на то, что в будущем договор может быть возрожден на новых принципах. "Договор может быть возрожден в новом политическом контексте, предполагающем отказ США от идеологии исключительности", - указал он.