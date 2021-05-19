По пути из Ингушетии на Кубань "испарилось" 100 тонн нефти

На Кубани недосчитались более 100 т нефти, отправленных железнодорожным составом из Карабулакского "Ингушнефть".

Поведенное служебное разбирательство показало, что, заполнив цистерны нефтью, в Карабулаке на них установили пломбы и составили грузосопроводительные документы, которые подписал ответственный за данное направление работник РЖД. Затем работники передали вагоны с цистернами для доставки груза грузополучателю в Славянске-на-Кубани, однако на нефтебазе кубанской компании была обнаружена недостача в 100 т продукта, - передает "Интерфакс".

По факту хищения начато расследование.