Предприятия, которые не поднимают зарплаты, могут ждать повышенные налоги в России

Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает, что нужно поднять налоги на дивиденды предприятиям, чье руководство не повышает сотрудникам зарплаты.

По словам Трутнева, полпредство следит за обстановкой и отмечает, что россиян сильно беспокоит рост цен.

"Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала", - заявил он.

Стимулировать предприятия повышать зарплаты можно налогами. "Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия. Они ж не одни там добавочную стоимость создают", - отметил полпред.

Трутнев добавил, что обязательно вынесен это предложение на рассмотрение председателя правительства Михаила Мишустина.