Непогода привела к ряду ЧП в Гурии

В результате сильного ветра в Гурии без электроэнергии осталась часть местного населения, сообщает, проинформировали в пресс-службе мэрии Ланчхути.

Уточняется, что в селах Ацана, Шухути, Чибати, Чочхати Ланчхутского муниципалитета ветром были повреждены крыши жилых домов, повалены деревья, а также повреждены линии электропередачи.

На местах аварий ведутся восстановительные работы. Пострадавшим будет оказана помощь, передает Sputnik Грузия.