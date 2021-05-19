Али Асадов приедет в Москву с официальным визитом

В среду премьер-министр Азербайджана Али Асадов отправится в Москву с официальным визитом для переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, пишет РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник в Баку. Кабмин Азербайджана подтверждает информацию о визите.

"Девятнадцатого мая премьер-министр Али Асадов отправится с официальным визитом в Россию. Двадцатого мая премьер-министр и делегация проведут встречи с председателем правительства России Мишустиным и членами правительства", - рассказал информированный источник.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе визита в Баку сообщал о том, что запланирован визит в Россию премьер-министра Азербайджана.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин, стоит ожидать, что ключевой темой переговоров с Михаилом Мишустиным станет российское участие в восстановлении освобожденных районов Азербайджана. "Это ключевой вопрос двусторонней и региональной повестки – восстановление освобожденных территорий Азербайджана, а также вопрос открытия транспортных коридоров и возобновления экономического сотрудничества на Южном Кавказе. Диалог Азербайджана с Россией здесь строится вокруг того, какие российские компании могут прийти в регион, какие проекты для них открыты с азербайджанской стороны", - заявил он.

"Также премьер-министры наверняка обсудят работу трехсторонней группы на уровне вице-премьеров по открытию транспортных коридоров, что актуально для Азербайджана. Баку открыто и жестко подчеркивает, что необходимо реализовывать проекты по формированию транспортной карты. В целом тем в российско-азербайджанском экономическом сотрудничестве довольно много. Наш глава МИД Сергей Лавров, побывав недавно в Баку, обозначил, что нынешний товарооборот между двумя странами составляет $3 млрд, причем это только промежуточный этап. Поэтому, я думаю, в целом будет ставиться задача на уровне премьер-министров обсудить вопрос, в каких отраслях возможен рост сотрудничества между нашими странами", - сообщил Станислав Притчин.

Политолог Ровшан Ибрагимов обратил внимание, что визит премьер-министра посвящен стратегическому сотрудничеству двух стран, прежде всего, в экономике. "В последнее в трехстороннем формате Азербайджан-Россия-Армения главной темой является постконфликтная ситуация в Карабахе и вокруг него, где Россия принимает активное участие как миротворческий посредник, однако этой темой в двухсторонних контактах главным образом занимается президент страны и министр иностранных дел. Визит премьер-министра Азербайджана, в свою очередь, будет главным образом касаться экономической стороны наших связей. Для этого имеется очень много форматов как в нефтяном, так и в ненефтяном секторе", - сказал он.

"Не исключено, что речь будет идти о возможном статусе наблюдателя в ЕАЭС для Азербайджана. Кончено, это не значит, что Азербайджан начнет участвовать в таком формате, но тема обсуждается регулярно. Обе стороны рассчитывают, что в постковидный период будет увеличен торговый оборот, а на днях SOCAR и "Роснефть" договорились о том, что Socar Trading будет поставлять нефтепродукты производства "Роснефти" на рынок Украины и другие рынки Европы. Все это задает довольно широкий спектр тем официального визита Али Асадова. Маловероятно, что будут подписаны какие-либо соглашения, но обсуждаться они точно будут", - заключил Ровшан Ибрагимов.