Экс-глава Каякентского района Дагестана манипулировал сотнями участков земли
Дагестанские следователи заподозрили бывшего главу Каякентского района республики Магомедэмина Гаджиева и главу селения Капкайкент в махинациях с 300 земельными участками общей кадастровой стоимостью 6,3 млн рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах, передает "АиФ Дагестан".
Установлено, что с января 2018 по декабрь 2019 года Магомедэмин Гаджиев в сговоре с главой Капкайкента незаконно распорядились участками общей площадью 1580 га, находящимися в бессрочном пользовании СПК "Капкайкентский".
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Вестник Кавказа
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