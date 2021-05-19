Экс-глава Каякентского района Дагестана манипулировал сотнями участков земли

Дагестанские следователи заподозрили бывшего главу Каякентского района республики Магомедэмина Гаджиева и главу селения Капкайкент в махинациях с 300 земельными участками общей кадастровой стоимостью 6,3 млн рублей, - сообщил источник в правоохранительных органах, передает "АиФ Дагестан".

Установлено, что с января 2018 по декабрь 2019 года Магомедэмин Гаджиев в сговоре с главой Капкайкента незаконно распорядились участками общей площадью 1580 га, находящимися в бессрочном пользовании СПК "Капкайкентский".

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.