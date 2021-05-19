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Ушла из жизни заслуженная артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили

Ушла из жизни заслуженная артистка Грузии Людмила Артемова-Мгебришвили

Ушла из жизни актриса Тбилисского государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова Людмила Артемова-Мгебришвили, сообщили в ее театре.

Людмила Артемова-Мгебришвили окончила Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), актерский факультет (мастерская Народного артиста СССР Бориса Бабочкина), в годы учебы признавалась "Мисс ВГИК".

В Театре им. А. С. Грибоедова прослужила 50 лет. Работала с такими легендами театральной режиссуры как Петр Фоменко, Георгий Товстоногов, Гизо Жордания, Георгий Кавтарадзе, Автандил Варсимашвили, сообщает Sputnik Грузия.

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