Ливень привел к 5 ДТП и пробкам в 9 баллов в Ростове

По городу из-за ливня произошло уже не менее пяти ДТП Фото: сервис «Яндекс. Пробки»

Утром 19 мая в Ростове из-за непогоды образовались пробки в 9 баллов – наиболее затруднен проезд на Стачки, Нагибина, Вавилова и Мадояна. Также непросто проехать по улицам Привокзальная, Портовая и Профсоюзная.

Затруднения наблюдаются и на Рыбном, Безымянном, Ясной. Кроме того, из-за ливня в городе произошло не менее пяти ДТП.