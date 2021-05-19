Депутата Адыгеи уличили в миллионных хищениях

Экс-замглавы Гиагинского района Адыгеи и депутат Совета народных депутатов республики украли 1,7 млн рублей из бюджета министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, - сообщили 18 мая в СУ СК РФ по республике Адыгея.

С июля по август 2019 года бывший замглавы помогал депутату заключать фиктивные договора на выполнение работ по благоустройству Вечного огня и парка в станице Гиагинской. Завысив объемы и стоимость работ, они причинили ущерб государству в размере 1 млн 700 тыс рублей, - говорится в сообщении, передает портал Юга.ру.

Подельникам предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Дело передано в суд.