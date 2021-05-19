Стало известно, при какой температуре воздуха ухудшается качество сна

Сомнолог рассказал, что если в спальне теплее, чем плюс 25, начинает страдать качество сна.

"Начинает нарушаться терморегуляция, и человек начинает хуже спать при температуре воздуха в комнате выше 25 градусов. В таком случае к системам производства и отвода тепла в организме начинают предъявляться повышенные требования. Речь идет в основном о потовых железах - человек начинает разогреваться и больше потеть, и качество сна существенно ухудшается", - предупредил президент Российского общества сомнологов, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов, пишет Агентство городских новостей "Москва".

Врач успокоил, что пока воздух в квартирах не прогревается до таких температур.

"Комфортной считается температура от 18 до 23 градусов. А вот там уже очень индивидуально. Некоторые северные народы любят спать при 17 градусах, южные народы любят потеплее", - добавил Бузунов.