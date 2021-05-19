В Алматы женщина умерла под колесами маршрутного автобуса
Маршрутный автобус №208 насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы.
Инцидент случился на пересечении улиц Жангельдина и Пестковского. По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса не заметил ее и сбил на полном ходу. Женщина скончалась до приезда врачей.
Несколько дней назад в Алматы автобус №128 также сбил пешехода на переходе. Пострадавшая госпитализирована.
Вестник Кавказа
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