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В Алматы женщина умерла под колесами маршрутного автобуса

В Алматы женщина умерла под колесами маршрутного автобуса

Маршрутный автобус №208 насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в Алматы.

Инцидент случился на пересечении улиц Жангельдина и Пестковского. По словам очевидцев, женщина перебегала дорогу по пешеходному переходу. Водитель автобуса не заметил ее и сбил на полном ходу. Женщина скончалась до приезда врачей.

Несколько дней назад в Алматы автобус №128 также сбил пешехода на переходе. Пострадавшая госпитализирована.

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Вестник Кавказа

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