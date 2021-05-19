Магазинов "Лента" в Москве станет больше

Один из крупнейших российских ритейлеров - компания "Лента" - договорилась о приобретении российской сети супермаркетов Billa, - говорится в сообщении компании.

"ООО "Лента", косвенная дочерняя компания МКПАО "Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сделка позволит ускорить экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых магазинов, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж, а по итогам сделки компания станет второй сетью по числу супермаркетов в Москве.

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России, - говорится в релизе.