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Магазинов "Лента" в Москве станет больше

Магазинов &quot;Лента&quot; в Москве станет больше

Один из крупнейших российских ритейлеров - компания "Лента" - договорилась о приобретении российской сети супермаркетов Billa, - говорится в сообщении компании.

"ООО "Лента", косвенная дочерняя компания МКПАО "Лента", одна из крупнейших розничных сетей России, заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро денежными средствами", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сделка позволит ускорить экспансию "Ленты" в Москве за счет приобретения зрелых магазинов, имеющих выгодное расположение и высокую плотность продаж, а по итогам сделки компания станет второй сетью по числу супермаркетов в Москве.

Ожидается, что сделка будет закрыта летом 2021 года при условии получения необходимого одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы России, - говорится в релизе.

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