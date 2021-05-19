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Названа причина масштабного пожара в пансионате Анапы

Названа причина масштабного пожара в пансионате Анапы

Предварительной причиной возгорания в пансионате Анапы стало короткое замыкание электропроводки, информирует пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

"По предварительным данным, причиной стали короткое замыкание, неисправность проводки", - сказал собеседник ТАСС.

Уточняется, что для установления точной причины необходимо проведение дальнейших экспертиз.

Ранее сообщалось, что в пансионате в Анапе вспыхнул пожар на третьем этаже. Персонал гостиницы был эвакуирован, площадь возгорания составила 450 кв м. По факту проводится прокурорская проверка.

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Вестник Кавказа

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