Россия готова посредничать в переговорах Азербайджана и Армении по границе

Россия готова стать посредником при обсуждении демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, - заявил сегодня в Душанбе глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", - сказал дипломат, добавив, что Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.

"Исходим из того, что все подобные инциденты следует решать исключительно мирным, переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации азербайджано-армянской границы с последующей ее демаркацией. Российская Федерация готова и дальше всячески содействовать последовательной нормализации обстановки на Южном Кавказе", - сообщили в МИД России.

Российские пограничники сегодня обеспечивают безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области, контролируя движение на ее участках. До того как там оказался российский контингент, стороны уточняли пункты расположения временных боевых позиций для демаркации части границы.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном подчеркнул, что делимитацию границ с Арменией необходимо вести согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, отметив, что Азербайджан "привержен делу обеспечения мира и стабильности в регионе" и в отличие от Армении готов к таким переговорам, тогда как "неадекватная реакция Армении на напряженность на границе и ее попытки интернационализации этого вопроса могут привести к нарастанию напряженности в регионе".

Ереван же на предложение Москвы и Баку сесть за стол переговоров пока никак не отреагировал.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде, для Азербайджана важна в целом объективная посредническая роль России и последовательность выполнения всех пунктов, зафиксированных в ноябрьском и январском трехсторонних Заявлениях.

"Это отражает интересы и Азербайджана, и Армении, и России, учитывая, что России очень важно закрепить свою роль ключевого посредника. Начало переговоров по делимитации границы – это очень важный вопрос с точки зрения сохранения устойчивого мира. Мы видим, что предпринимаются попытки, в том числе инспирируемые со стороны Армении, вовлечь в ситуацию на Южном Кавказе нерегиональные силы, а также использовать ОДКБ", - обратила внимание она.

"Процесс определении границ – совершенно естественный, ожидаемый и неизбежный, и подойти к нему необходимо со всей ответственностью. Однако в самом начале этого процесса армянская сторона выступила с неадекватными заявлениями, попытавшись в очередной раз вовлечь в ситуацию ОДКБ. Как должны реагировать на это Россия и другие страны-члены ОДКБ? Нужно как-либо привести в нормальное состояние Армению как одного из членов Организации, так как она бьет в очередной раз по имиджу ОДКБ, призывая внерегиональных игроков вмешиваться в региональные процессы", - подчеркнула Гюльнара Мамедзаде.

"И в данном случае Россия выступила с очень важным заявлением, озвученным Сергеем Лавровым. Это безусловно конструктивная инициатива – создать комиссию с участием России, которая могла бы фиксировать все процессы, которые происходят при определении границы, и пресекать дальнейшие попытки со стороны Армении создать из делимитации конфликт, в том числе вовлечь в это ОДКБ. Мы видим, что Россия и Азербайджан остаются приверженными исполнению трехсторонних Заявлений, при этом Армения пишет обращения уже и в НАТО, и в ООН, звонит западным партнерам – а ведь это попытки девальвации роли России в качестве посредника и ключевой страны, контролирующей нормальное прохождение постконфликтного периода", - указала эксперт.

Напомним, ранее экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян призвал Ереван согласиться на делимитационные переговоры с Баку. "Как гражданин своей страны я могу сказать, что мы должны пойти на переговоры по делимитации границ и должны четко определить, где чья территория. От СССР мы унаследовали путаницу с разделением земель, поскольку как таковых четких границ тогда не было, люди перемещались между советскими республиками свободно. Были одни лишь опорные точки. Нам нужна нормальная, согласованная и установленная граница с Азербайджаном, которая будет учитывать реальный ландшафт и потребности населения ", - говорил он.

В связи с этим Баграт Асатрян приветствовал предложение России помочь в этом деле. "Поскольку мы были единой страной еще 30 лет тому назад, официальные данные и необходимые документы по границе между Азербайджаном и Арменией должны быть в российских архивах. Поэтому мы могли бы получить российскую помощь в профессиональном плане. И естественно, поскольку Россия выступает сегодня в роли регулятора той или иной форме, ее веское слово будет полезно", - заключал экс-глава армянского ЦБ.