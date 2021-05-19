РЖД запускает дополнительный поезд для вывоза узбекских мигрантов

Дополнительный поезд для вывоза мигрантов из России в Узбекистан будет запущен 28 мая.

"Для вывоза граждан Узбекистана с территории Российской Федерации назначен дополнительный рейс поезда № 483/484 сообщением Волжский – Ташкент. Он отправится со станции Волжский 28 мая в 20:50. Продажа билетов уже открыта", – сообщили в РЖД.

Билет можно оформить по паспорту Узбекистана онлайн или в любой ж/д кассе на территории Российской Федерации.