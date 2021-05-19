В России разрешили делать регистрацию по месту жительства и пребывания онлайн

Постановление об упрощении процедуры регистрации по месту жительства и месту пребывания подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Такое постановление утвердил председатель правительства", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Заявление о регистрации можно будет подать онлайн через портал госуслуг, в регистрирующий орган нужно будет прийти один раз, чтобы проставить отметку о регистрации в паспорт.

Временную регистрацию можно будет оформлять полностью дистанционно. Заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учета.

Отмечается, что граждане теперь смогут обращаться в любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, ожидается, что

Принцип экстерриториальности также сделает оформление регистрации более простым.

"Новые правила сделают регистрационные услуги для граждан более удобными и менее затратными по времени", - считают в российском правительстве.