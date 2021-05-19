Маас и Блинкен обсудили ситуацию на Ближнем востоке

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел телефонный разговор с главой Госдепа США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

Уточняется, что в ходе переговоров стороны обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке, Россия и европейская энергетическая политика.

"Деэскалация ситуации на Ближнем Востоке сейчас является приоритетом, для этого мы хотим использовать и впредь имеющиеся у нас каналы", - заявил представитель германского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, были затронуты темы трансатлантического сотрудничества, российской и европейской энергетической политики.