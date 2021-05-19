Израиль за минувшую ночь нанес удары по 40 целям движения ХАМАС в Газе

Минувшей ночью израильская армия нанесла удары по районам Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа, говорится в сообщении, которое опубликовано на официальной странице Армии обороны Израиля в Twitter.

Сообщается, что в ходе 25-минутного налета было поражено около 40 подземных объектов движения ХАМАС.

Уточняется, что 52 израильскими истребителями-бомбардировщиками было применено примерно 120 высокоточных боеприпасов, передает ТАСС.