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Грузию тряхнуло на 3,1 балла

Грузию тряхнуло на 3,1 балла

На юге Грузии утром в среду случилось землетрясение магнитудой 3,1 балла, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.

Эпицентр находился в регионе Самцхе-Джавахети около Ниноцминда у села Фока. Подземные толчки в этом районе были зафиксированы в 06:19 по местному времени.

Самое мощное в истории Грузии землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 1991 году, тогда на западе страны погибли около 200 человек, были разрушены 46 тыс домов и тысяча промышленных объектов.

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Вестник Кавказа

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