Цены на нефть снова пошли на спад

Цены на нефть после значительного роста накануне снова устремились вниз.

Так, к 8:07 мск июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,75 (1,09%), до $67,96 за баррель, накануне нефть Brent торговалась выше $70 впервые с 15 марта. Июньские фьючерсы на нефть WTI подешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,78 (1,19%), до $64,71 за баррель, хотя днем ранее WTI торговалась по цене $65,49 за баррель, - передает "Интерфакс".

Причиной падения цен эксперты называют сообщения о прогрессе в переговорах по иранской ядерной программе: накануне постпред России при международных организациях в австрийской столице Михаил Ульянов заявил, что участники переговоров в Вене по возвращению США и Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской атомной программе достигли существенного прогресса, и сегодня ожидается важное объявление по этому вопросу.