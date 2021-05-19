Сергей Лавров: Москва готова возобновить полеты в Душанбе

Москва готова возобновить пассажирские авиаперевозки с Душанбе, - заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тыс человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы", - заявил Лавров, передает РИА Новости.

Напомним, накануне Таджикистан приостановил разрешение на полеты авиакомпаний Nordwind и S7 Airlines, поставив перед авиаперевозчиками условие снизить цены на билеты до установленного уровня, - сообщили в Агентстве гражданской авиации Таджикистана.