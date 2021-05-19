Таджикистан бесплатно получит вакцину "Спутник V"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что Таджикистан безвозмездно получит российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

"Говорили и о совместной работе по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая поставки Таджикистану на безвозмездной основе нашей вакцины "Спутник V", о которых договорились наши президенты 8 мая", - рассказал Лавров после переговоров с таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином.

Президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретились 8 мая в Москве, тогда стороны обсудили борьбу с коронавирусом и проблему вакцинации. На следующий день Рахмон присутствовал на Параде Победы.