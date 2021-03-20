Узбекистан станет строже контролировать помидоры, уезжающие в Россию

Как сообщили сегодня в Россельхознадзоре, Узбекистан известил российскую сторону о намерении устрожить контроль за качеством экспортируемых в РФ помидоров.

Напомним, что в декабре прошлого года Россия запретила импорт помидоров из Навоийской и Кашкадарьинской областей Узбекистана из-за обнаружения в них вируса коричневой морщинистости. Позднее ограничения были частично отменены.

В ходе видеоконференции с Россельхознадзором представители Госинспекции по карантину растений при узбекском правительстве заявили, что в республике уже идет проверка теплиц на наличие в них указанного вируса. Каждая партия томатов, отправляемых в Россию, обязательно проходит ПЦР-тесты.

В дополнение к этому Ташкент намерен ввести более строгую норму контроля: госинспекторы будут теперь наблюдать за каждой отгрузкой помидоров с предприятий и оформлять соответствующий акт о безопасности продукции.

Кроме того, инспекторы заверили Россельхознадзор, что представят в скором времени итоги расследования о заражении поставленных в Россию помидоров вирусом коричневой морщинистости.

В Россельхознадзоре приветствовали принятые меры и выразили надежду на то, что контроль за качеством овощей станет более качественным после интеграции информационных систем Узбекистана и России по фитосанитарии.