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Российский посол покидает США

Российский посол покидает США

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сегодня днем (в Вашингтоне сейчас час дня) покинул российскую дипломатическую миссию в американской столице и направился в Нью-Йорк, чтобы вернуться из Штатов в Россию.

Посол возвращается в Москву для консультаций после того, как президент США Джозеф Байден согласился с утверждением журналиста о том, что президент России Владимир Путин является убийцей.

Как пишет ТАСС, Антонов уехал в Нью-Йорк на служебном автомобиле.

Из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди посол улетит ближайшим рейсом «Аэрофлота» и прибудет в Москву утром воскресенья.

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Вестник Кавказа

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