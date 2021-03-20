Оперный певец Евгений Нестеренко скончался от коронавируса в Австрии
Семья известного советского и российского оперного певца Евгения Нестеренко сообщила сегодня о его уходе из жизни.
В последнее время Нестеренко жил в Вене, где не так давно он заразился коронавирусом. Вирус и стал причиной его смерти на 84-м году жизни.
«С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», - сказано в сообщении семьи Нестеренко, направленном в российское посольство в Австрии.
Публичной церемонии прощания с певцом не будет из-за пандемии. Тело Нестеренко кремируют, а прах в соответствии с завещанием захоронят в России.
Вестник Кавказа
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