Оперный певец Евгений Нестеренко скончался от коронавируса в Австрии

Семья известного советского и российского оперного певца Евгения Нестеренко сообщила сегодня о его уходе из жизни.

В последнее время Нестеренко жил в Вене, где не так давно он заразился коронавирусом. Вирус и стал причиной его смерти на 84-м году жизни.

«С прискорбием сообщаем вам, что наш любимый отец и дедушка, профессор Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью (COVID-19)», - сказано в сообщении семьи Нестеренко, направленном в российское посольство в Австрии.

Публичной церемонии прощания с певцом не будет из-за пандемии. Тело Нестеренко кремируют, а прах в соответствии с завещанием захоронят в России.