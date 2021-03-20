Казахская земля не отпустит ракету «Союз-2.1а» с 38 спутниками до понедельника

Как сообщил сегодня гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с казахского космодрома «Байконур» вновь отложен. Изначально запуск планировался сегодня, затем был перенесен на воскресенье.

«Пуск перенесен на понедельник», - приводит слова Рогозина ТАСС.

Гендиректор Роскосмоса уточнил, что возникшие неполадки с наземным оборудованием на «Байконуре» уже устранены. Тем не менее, комиссия, рассмотревшая результаты испытаний ракеты, решила отложить запуск до 22 марта.

Напомним, что эта ракета должна вывести на орбиту 38 спутников из 18 стран, в том числе из Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии и Германии.