«Грузинская мечта» решила больше не замечать протесты оппозиции

Член правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе после заседания политсовета озвучил сегодня новую программу партии. Политик подчеркнул, что «Грузинская мечта» больше не будет тратить время на переговоры с оппозицией и займется решением действительно важных для Грузии вопросов.

«Мы теперь думаем над такими вопросами, как пандемия, вакцинация, соответствующие ограничения, вопросы восстановления экономики, инфраструктурные проекты. Также над оздоровлением экономики и социальными проектами», - приводит его слова Спутник-Грузия.

Мдинарадзе обратил внимание, что переговоры с оппозицией никуда не ведут, так как та заинтересована только в сохранении «придуманного и искусственного кризиса», а не в его разрешении. «Все предложения «Грузинской мечты», представленные за столом переговоров, в силе и в любое время любой представитель оппозиции может дать ответ – войти в парламент и принять участие в позитивном и полезном для страны решении этих вопросов», - призвал он политических оппонентов.

Напомним, что оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» заявила сегодня, что переходит на режим ежедневных протестов и намерена добраться до каждой семьи в Грузии.