Сергей Лавров летит в Китай

Как сообщили сегодня в МИД России, министр иностранных дел Сергей Лавров в понедельник вылетит в Китай с двухдневным рабочим визитом. Во вторник в городе Гуйлинь он проведет переговоры с главой МИД КНР Ван И.

В ведомстве уточнили, что темой переговоров станут перспективы стратегического взаимодействия России и Китая, в том числе вопросы координации эпидемиологических действий по борьбе с пандемией коронавируса.

Также министры планируют обменяться мнениями по широкому спектру вопросов российско-китайского сотрудничества на международной арене, в ООН, ШОК, БРИКС и других форматах.

В качестве итогов рабочего визита запланировано принятие совместного заявления о глобальном управлении в современных условиях.