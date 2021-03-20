Аграрии Дагестана нарастят площади закладки суперинтенсивных садов

Дагестанские садоводы в текущем 2021 году заложат около 240 га суперинтенсивных садов, что на 20% больше, чем годом ранее.

"Сегодня дагестанцы делают ставку на суперинтенсивные сады. В прошлом году было заложено 200 га", - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов, передает "Это Кавказ".

Если в 2018 году доля суперинтенсивных садов от общей площади садов в республике составляла 6%, то в прошлом году - уже 30%, а их государственная поддержка составляет 700 тыс рублей на 1 га.

"Сегодня тем, кто на садах ставят капельные системы полива, выделяют субсидии по 700 тыс рублей на гектар, но мы прорабатываем возможность увеличения до 750−780 тыс рублей", - сообщил первый замминистра, добавив, что крупные суперинтенсивные сады развиваются в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Дербентском, Хасавюртовском и Кизилюртовском районах: в регионе закладывают яблоневые и сливовые сады, а также фундук.