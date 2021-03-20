Воскресный ветер в Казахстане превысит 100 км/ч

Как сообщили сегодня казахские синоптики, в воскресенье в Казахстане сохранится ветреная погода с дождем и снегом, местами с гололедицей и туманом. Порывы ветра в отдельных регионах будут превышать 100 км/ч.

Особенно сильный ветер в воскресенье будет в Восточно-Казахстанской области (90-110 км/ч) и Алматинской области (также 90-110 км/ч). В Северо-Казахстанской, Акмолинской и Костанайской областях он будет достигать 100 км/ч.

В Актюбинской области ночью ожидается низовая метель.

Что касается крупных городов, то в Нур-Султане в воскресенье синоптики прогнозируют ветер до 70 км/ч и температуру днем до +2%; в Алматы – слабый ветер и до +7 днем; в Шымкенте ветер до 70 км/ч и до +14 днем, пишет Спутник-Казахстан.