Пашинян озвучил статистику потерь оккупантов во Второй Карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встрече с гражданами в селе Нор Едесия в Арагацотнской области республики озвучил сегодня статистику потерь оккупационных войск во Второй Карабахской войне.

По его словам, на данный момент ему известно о 3250 погибших солдатах и офицерах. Пашинян подчеркнул, что число известных погибших обязательно вырастет, так ведется поиск тел и идентификация останков, но не превысит 4 тыс человек.

На данный момент, пишет Спутник-Армения, 189 семей ожидают результатов экспертизы ДНК для опознания найденных тел. Всего после завершения Карабахской войны на территории Азербайджана были найдены останки 1503 граждан Армении.

Также есть статистика без вести пропавших, которая, однако, весьма неопределенна – Пашинян рассказал, что десятерых из этого списка нашли в Армении живыми, одного прямо в ереванском аэропорту «Звартноц» при попытке улететь из страны.

Премьер-министр попросил оппозицию не преувеличивать потери оккупационных войск. «Страна и так понесла крупные потери, и не надо ради политических спекуляций удваивать и утраивать их», - сказал он.