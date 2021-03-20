Марк Годдард: Хабиб Нурмагомедов – величайший боец всех времен

Один из главных рефери UFC Марк Годдард опубликовал сегодня на своей странице в Twitter фотографию с чемпионом промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым в честь завершения российским бойцом спортивной карьеры.

На фото Годдард поднимает руку Нурмагомедова в знак его победы в поединке с Дастином Порье. Фототвит рефери сопроводил такими словами: «Величайший боец всех времен».

Отметим, что Годдард судил всего один бой Нурмагомедова в UFC – тот самый поединок с Дастином Порье.

После ухода Хабиба Нурмагомедова из UFC за титул чемпиона в легком весе будут бороться Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.