Узбекистан утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве

Как сообщили сегодня узбекские СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил сегодня межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.

Соответствующие данные содержатся в подписанном Мирзиеевым постановлении «Об утверждении международных договоров».

Также президент Узбекистана утвердил турецко-узбекский Протокол об оказании финансовой помощи.

Правительству Узбекистана предписано обеспечить выполнение узбекских обязательств перед Турцией по этим документам.

Оба документа были подписаны в ходе двусторонней встречи правительств Узбекистана и Турции в Ташкенте 27 октября 2020 года.