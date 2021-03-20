Узбекистан утвердил соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
Как сообщили сегодня узбекские СМИ, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил сегодня межправительственное соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве.
Соответствующие данные содержатся в подписанном Мирзиеевым постановлении «Об утверждении международных договоров».
Также президент Узбекистана утвердил турецко-узбекский Протокол об оказании финансовой помощи.
Правительству Узбекистана предписано обеспечить выполнение узбекских обязательств перед Турцией по этим документам.
Оба документа были подписаны в ходе двусторонней встречи правительств Узбекистана и Турции в Ташкенте 27 октября 2020 года.
Вестник Кавказа
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